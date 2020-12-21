На Алтае вынесен приговор «черному» археологу

В Алтайском крае впервые вынесен приговор по уголовному делу о незаконных археологических раскопках. Факт таких раскопок был выявлен на территории Заринского района региона.

Следы работы «черных» археологов в мае этого года обнаружили сотрудники Алтайохранкультуры. Это произошло в ходе проведения мероприятий по контролю объектов археологического наследия. Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 3 ст. 243.2 УК РФ (незаконные раскопки с использованием специальных технических средств).

Как выяснилось, с помощью металлоискателя обвиняемый нашел железные удила, тесло и наконечники стрел. По оценке специалистов, предметы относятся к сросткинской археологической культуре второй половины IX - первой половины X веков (ученые еще спорят об этническом происхождении ее носителей).

«По результатам судебного рассмотрения правонарушителю назначено уголовное наказание, а также конфискованы незаконно изъятые из земли археологические предметы и орудие преступления – металлоискатель», - говорится в сообщении официального сайта Алтайского края.

Как писали Sibnovosti.ru, уголовная ответственность за незаконное ведение археологических работ была введена в 2013 году.

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