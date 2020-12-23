В Алтайском заповеднике задержали охотника на кабаргу

Сотрудники ФГУ «Алтайский государственный природный заповедник» задержали браконьера на берегу Телецкого озера и передали его полиции. Об этом говорится в сообщении заповедника.

Следы браконьерской охоты госинспекторы обнаружили в ходе патрулирования. Они нашли, в частности, металлические петли на кабаргу, занесенную в Красную книгу Республики Алтай.

«Началось преследование - сначала по тайге, затем по Телецкому озеру, на лодках … Когда нарушители поняли, что им от погони не уйти, сбросили в озеро два ружья и мешок с добычей. Недалеко от берега их лодка села на мель, спрыгнув с нее в озеро, нарушители побежали к берегу. Однако на берегу один из них был задержан и передан полиции, двум другим удалось скрыться», - рассказали в пресс-службе Алтайского заповедника.

Всего браконьеры застрелили семь особей кабарги, медведя и зайца. То, что подозреваемые выбросили в озеро, достал дайвер станции подводных исследований Алтайского заповедника. В отношении нарушителя отделение МВД России по Улаганскому району возбудило уголовное дело по п. «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота на особо охраняемой природной территории).

Фото: сайт ФГУ «Алтайский государственный природный заповедник»