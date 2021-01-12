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Военнослужащих в Алтайском крае обложили поборами

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Барнаул
12:15 12 Января 2021
приговор, военнослужащий, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае вынесен приговор по делу о вымогательстве и других преступлениях в отношении военнослужащих контрактной службы войсковой части, которая дислоцируется в городе Алейске. Фигуранты дела приговорены к длительным срокам.

По данным следственного управления СКР по Алтайскому краю, приговор вынесен в отношении 11 жителей Алейска, четверо из которых действовали в составе организованной группы. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении мошенничеств, грабежей, вымогательств, похищении людей (ст. 126, ст. 161, ст. 163, ст. 179, ст. 159 УК РФ). Эпизоды дела относятся к 2014-2015 годам. Тогда, как подтвердил суд, 11 мужчин совершили в общей сложности 37 «тяжких и особо тяжких преступлений корыстной и корыстно-насильственной направленности».

«Осужденные, угрожая применением насилия, требовали от военнослужащих деньги в сумме от 2,5 тыс. до 120 тыс. руб. В некоторых случаях, когда потерпевшие отказывались выполнять требования «бандитов», их лишали свободы, после чего поочередно избивали и вновь требовали деньги, угрожая лишением жизни. Не гнушались злоумышленники и мелкими суммами. От преступных действий указанных лиц пострадало более 30 человек», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Алтайскому краю.  

По данным ведомства, суд, приговорил руководителя организованной преступной группы к 12 годам лишения свободы, другим членам группы назначено от восьми с половиной  до 12 лет лишения свободы. Остальным осужденным назначено наказание в виде лишения свободы до шести лет и четырех месяцев.

Как уточнил «Коммерсантъ-Сибирь», речь в материалах уголовного дела шла о воинской части №41659, дислоцированной в Алейске. 12-летний срок, по данным издания, получил криминальный «авторитет» Олег Пигарев.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю

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