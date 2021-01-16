В Барнауле пьяный похоронный агент напал на бригаду «скорой»

В Барнауле, когда медики скорой помощи выходили из подъезда после вызова пациента, на них набросился пьяный мужчина. Все произошло в три часа ночи по адресу ул. Георгия Исакова, 133а. Об инциденте рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" во «ВКонтакте».

«Бригада скорой помощи приехала на вызов по указанному адресу, после того как медики обслужили вызов и выходя из подъезда их стал оскорблять один пьяный и агрессивно настроенный мужчина, который стоял возле подъезда. Не прекращая оскорблять, он намерено разбил стекло в салоне скорой помощи», - говорится в сообщении.

После этого бригада скорой вызвала полицию, которая задержала нарушителя и доставила в отдел полиции Железнодорожного района. При этом он представился агентом похоронного агентства.

фото: vk.com/incident22