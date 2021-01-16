16 января
Барнаул
погода -19 °C
73.55
 
€ 89.25
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

В Барнауле пьяный похоронный агент напал на бригаду «скорой»

Главная Происшествия
Барнаул
14:02 16 Января 2021
нападение, скорая, медицина, алтай
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Барнауле, когда медики скорой помощи выходили из подъезда после вызова пациента, на них набросился пьяный мужчина. Все произошло в три часа ночи по адресу ул. Георгия Исакова, 133а. Об инциденте рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул"  во «ВКонтакте».

«Бригада скорой помощи приехала на вызов по указанному адресу, после того как медики обслужили вызов и выходя из подъезда их стал оскорблять один пьяный и агрессивно настроенный мужчина, который стоял возле подъезда. Не прекращая оскорблять, он намерено разбил стекло в салоне скорой помощи», - говорится в сообщении.

После этого бригада скорой вызвала полицию, которая задержала нарушителя и доставила в отдел полиции Железнодорожного района. При этом он представился агентом похоронного агентства.

 

фото: vk.com/incident22

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Военнослужащих в Алтайском крае обложили поборами

Военнослужащих в Алтайском крае обложили поборами

12 Января 2021 г.
Вынесен приговор по уголовному делу о поборах в Алейске
Новости Барнаула: В Алтайском заповеднике задержали охотника на кабаргу

В Алтайском заповеднике задержали охотника на кабаргу

23 Декабря 2020 г.
Еще двое смогли скрыться
Новости Барнаула: На Алтае вынесен приговор «черному» археологу

На Алтае вынесен приговор «черному» археологу

21 Декабря 2020 г.
У него изъяли найденные артефакты сросткинской культуры
Новости Барнаула: СМИ: депутат в алтайском селе застрелил двух человек

СМИ: депутат в алтайском селе застрелил двух человек

7 Декабря 2020 г.
Трагедия произошла в селе Соузга
Новости Барнаула: В барнаульской колонии потушили крышу

В барнаульской колонии потушили крышу

23 Ноября 2020 г.
В результате пожара никто не пострадал
Новости Барнаула: Руководителей алтайского медцентра арестовали по подозрению в хищении

Руководителей алтайского медцентра арестовали по подозрению в хищении

19 Ноября 2020 г.
Сумма хищений оценивается в 170 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: В Республике Алтай отметили рост числа туристов в новогодние праздники

В Республике Алтай отметили рост числа туристов в новогодние праздники

14 Января 2021 г.
За 10 дней регион посетили 27,2 тыс. гостей
Новости Барнаула: Дорожные службы в Барнауле работают в усиленном режиме из-за метели

Дорожные службы в Барнауле работают в усиленном режиме из-за метели

11 Января 2021 г.
Ночью к расчистке дорог привлекали наемные автогрейдеры
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru