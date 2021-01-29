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Министр культуры Алтайского края попала в ДТП

Главная Происшествия
Барнаул
14:17 29 Января 2021
министр, дтп, травма
Автор: Sibnovosti.ru
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Трое руководителей министерства культуры Алтайского края попали в ДТП. В числе получивших травмы глава ведомства Елена Безрукова.

Информация о ДТП размещена в Telegram-канале правительства региона. По его данным, в результате столкновения двух автомобилей на трассе Барнаул – Бийск в Троицком районе травмы получили министр Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Федор Зыков.

«Они направлялись в командировку в Бийск для осмотра земельного участка для возможного строительства Центра культурного развития и технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа», - уточняется в сообщении.

На сайте главного управления МВД России по Алтайскому краю сообщается о ДТП в Троицком районе с участием грузовика Hino Ranger и легкового автомобиля Hyundai. По данным полиции, грузовик выезжал с второстепенной дороги.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия

 

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