Министр культуры Алтайского края попала в ДТП

Трое руководителей министерства культуры Алтайского края попали в ДТП. В числе получивших травмы глава ведомства Елена Безрукова.

Информация о ДТП размещена в Telegram-канале правительства региона. По его данным, в результате столкновения двух автомобилей на трассе Барнаул – Бийск в Троицком районе травмы получили министр Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Федор Зыков.

«Они направлялись в командировку в Бийск для осмотра земельного участка для возможного строительства Центра культурного развития и технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа», - уточняется в сообщении.

На сайте главного управления МВД России по Алтайскому краю сообщается о ДТП в Троицком районе с участием грузовика Hino Ranger и легкового автомобиля Hyundai. По данным полиции, грузовик выезжал с второстепенной дороги.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия