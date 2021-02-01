Заместитель министра культуры Алтайского края скончалась в больнице

В Троицкой центральной районной больнице Алтайского края скончалась заместитель министра культуры региона Галина Кубрина. Вместе с коллегами она попала в ДТП 29 января.

Соболезнования родным и близким погибшей опубликованы в Telegram-канале краевого правительства. В сообщении говорится, что «медицинские работники больницы провели все необходимые манипуляции, но травмы оказались несовместимы с жизнью».

«Галина Кубрина более 30 лет своей жизни отдала отрасли культуры края. В последние годы, в должности заместителя министра культуры Алтайского края она курировала вопросы, связанные с ремонтом, реконструкцией и строительством объектов культуры, реализацией ряда мероприятий национального проекта «Культура», государственной программы «Развитие культуры Алтайского края». Кроме этого, Галина Александровна возглавляла отдел музейной деятельности и связей с общественностью, и координировала деятельность всех государственных и муниципальных музеев Алтайского края. В ноябре 2020 года ей исполнилось 55 лет», - сообщили в минкультуры.

Как писали Sibnovosti.ru, авария произошла 29 января на трассе Барнаул – Бийск. Автомобиль Hyundai, в котором, помимо Галины Кубриной, находились министр культуры Елена Безрукова и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения ведомства Федор Зыков, врезался в Hino Ranger. Грузовик выезжал на трассу с второстепенной дороге.

По предварительным данным прокуратуры Алтайского края, у грузовика были неисправны тормоза.

«В настоящее время правоохранительными органами проводится доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Ее ход контролируется прокурором Троицкого района», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Фото: сайт министерства культуры Алтайского края