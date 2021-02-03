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Причину смерти бывшего политика на Алтае выясняют следователи и газовики

Главная Происшествия
Барнаул
10:02 3 Февраля 2021
прощание, скр, отравление
Автор: Sibnovosti.ru
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В законодательном собрании Алтайского края начинается церемония прощания с Александром Назарчуком, 12 лет возглавлявшим парламент региона. Она продлится до 13:00.

Тем временем, следственное управление СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту его смерти. Оно будет расследоваться по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Предварительная причина смерти - отравление угарным газом», - говорится в сообщении ведомства.

Как писали Sibnovosti.ru, бывший спикер заксобрания и экс-министр сельского хозяйства России скончался 1 февраля в своем доме в селе Солнечном Первомайского района. По данным ТАСС, проверку обстоятельств происшедшего ведет и ООО «Газпром газораспределение Барнаул».

«Аварийно-диспетчерская служба компании выехала вместе со службой МЧС на вызов 112 с мобильного телефона ... Обнаружено задымление подвального помещения. Запах газа не выявлен. По предварительным данным, причиной смерти Назарчука могло стать отравление угарным газом вследствие обмерзания дымохода в загородном доме его сына в поселке Солнечном», - рассказали информагентству в пресс-центре компании.

Фото: сайт законодательного собрания Алтайского края

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