Метели перекрыли трассы в Алтайском крае

В Алтайском крае закрыли для всех видов транспорта два протяженных участка автомобильных дорог. Причиной стало ухудшение погоды.

«… Остаются закрытыми участки трасс Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан от Курьи до Змеиногорска и от Змеиногорска до Рубцовска трассы Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловка - Кулунда - Бурла - граница Республики Казахстан», - сообщил официальный сайт региона.

Из-за сильного снега, метелей и снежных заносов видимость на этих участках заметно ухудшилась. Из Барнаула в районы края были направлены три специально сформированные группы МЧС для оказания помощи гражданам в случае происшествий.

По данным министерства транспорта Алтайского края, ночью были перекрыты еще некоторые участки трасс, но движение по ним уже возобновилось.

Штормовое предупреждение на 4 февраля было объявлено вчера в соседней Республике Алтай.

Фото: сайт главного управления МЧС по Алтайскому краю