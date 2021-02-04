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Метели перекрыли трассы в Алтайском крае

Главная Происшествия
Барнаул
13:54 4 Февраля 2021
снег, трасса, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае закрыли для всех видов транспорта два протяженных участка автомобильных дорог. Причиной стало ухудшение погоды.

«… Остаются закрытыми участки трасс Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан от Курьи до Змеиногорска и от Змеиногорска до Рубцовска трассы Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловка - Кулунда - Бурла - граница Республики Казахстан», - сообщил официальный сайт региона.

Из-за сильного снега, метелей и снежных заносов видимость на этих участках заметно ухудшилась. Из Барнаула в районы края были направлены три специально сформированные группы МЧС для оказания помощи гражданам в случае происшествий.

По данным министерства транспорта Алтайского края, ночью были перекрыты еще некоторые участки трасс, но движение по ним уже возобновилось.

Штормовое предупреждение на 4 февраля было объявлено вчера в соседней Республике Алтай.

Фото: сайт главного управления МЧС по Алтайскому краю

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