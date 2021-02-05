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Экс-глава района Барнаула стал фигурантом уголовного дела

Главная Происшествия
Барнаул
09:35 5 Февраля 2021
район, скр, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В Барнауле расследуется уголовное дело в отношении бывшего главы и главного специалиста Лебяжинской сельской администрации. В зависимости от роли и степени участия фигурантов им инкриминируются ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33 и  ч. 3 ст. 160 (пособничество в присвоении и растрате).

В материалах уголовного дела говорится о событиях 2017 года. По данным следственного управления СКР по Алтайскому краю, тогда  глава администрации при пособничестве главного специалиста подписал фиктивные договоры подряда с индивидуальным предпринимателем на благоустройство территории и проведение культурно-массовых мероприятий. Кроме того, он дал подчиненным указание составить подложные документы, подтверждающие выполнение работ, которые фактически не были проведены. Ущерб бюджету оценен в 157 тыс. руб.

«Кроме того, с декабря 2017 по март 2018 года … должностные лица  изготовили  фиктивные документы, согласно которым  одним из индивидуальных предпринимателей были выполнены работы по обустройству дамбы и расчистке водопропускных сооружений, которые они предоставили после увольнения новому главе администрации. В результате мошеннических действий  обвиняемые получили денежные средства в размере более 450 тыс. руб. …», - говорится также в сообщении ведомства.

Фамилии фигурантов уголовного дела в пресс-релизе следственного управления не называются. По данным ТАСС, речь идет об Андрее  Овсянникове (менее месяца назад уволился с поста главы Октябрьской района Барнаула) и Николае Хаустове (директора МУП «ЖКУ Троицкого района»).

Старинное село Лебяжье расположено в 15 км от Барнаула. Административно входит в состав столицы Алтайского края.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю

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