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В Барнауле потушили пожар на складе

Главная Происшествия
Барнаул
09:24 8 Февраля 2021
склад, пожар, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Вчера вечером в Барнауле ликвидировали крупный пожар. Загорелся склад ул. Заводской 9-й проезд.

К моменту прибытия пожарных огонь распространился внутри склада, стала гореть кровля. Площадь пожара составила около 500 кв. м.

По данным главного управления МЧС по Алтайскому краю, всего на тушение пожара было направлено 80 человек и 22 единицы техники, включая 11 автоцистерн. Девять звеньев газодымозащитной службы работали в условиях сильного задымления, спасателям пришлось вскрывать металлические элементы обшивки.

В результате пожара никто не пострадал.

Как писали Sibnovosti.ru, пожар на складах в Красноярске 3 февраля унес жизни четырех человек. В Омске пожар также в складских помещениях произошел в ночь на 5 февраля. В этом случае обошлось без жертв.

Фото: сайт главного управления МЧС по Алтайскому краю

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