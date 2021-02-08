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Сход снега с крыши в Алтайском крае привел к гибели четырех человек

Главная Происшествия
Барнаул
11:57 8 Февраля 2021
мчс, снег, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
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Потепление, пришедшее в Алтайский край после снегопадов, привело к трагедии. Четыре человека погибли в результате схода снега с крыши зернохранилища в селе Смазнево.  

По данным официального сайта региона, под завалом оказались восемь человек. Поисковые отряды уже извлекли семерых.

«Четверо из извлеченных из-под снега погибли. Состояние одного пострадавшего требует оказания медицинской помощи. Из Барнаула направлены бригады Центра медицины катастроф», - сообщили в алтайском правительстве.

Смазнево находится в Заринском районе края. В селе проживает 1,2 тыс. человек. На место для организации «неотложных мероприятий по изучению причин произошедшего» выехал вице-премьер Алтайского края Александр Лукьянов.  

«В последние дни на территории Алтайского края наблюдались перепады температуры окружающего воздуха, периоды резкого потепления, метели. Данная обстановка способствовала образованию снежных масс и сходу снега с крыш зданий», - сообщили в главном управлении МЧС по Алтайскому краю.

Фото: сайт главного управления МЧС по Алтайскому краю

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