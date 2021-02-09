После гибели рабочих при очистке склада от снега на Алтае возбудили уголовное дело

В Алтайском крае расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Оно было возбуждено после гибели четырех человек на станции Смазнево в Заринском районе.

Трагедия произошла утром 8 февраля. В этот день сотрудники СПК им. Фрунзе очищали кровлю зерносклада. Их придавило сошедшим снегом. Как писали Sibnovosti.ru, еще четырех человек удалось достать из-под снежного завала живыми.

«Следователи проводят осмотр места происшествия. Следствием назначены необходимые судебные экспертизы, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Алтайскому краю.

6 февраля из-за скопившегося снега на крыше пятиэтажного дома в на ул. Тимуровской, 19 в Барнауле просела кровля площади более 140 кв. м. Никто не пострадал, но были повреждены системы отопления и электроснабжения.

Вчера в связи с ухудшением погоды мэрия Новосибирска обязала руководителей управляющих организаций срочно очистить крыши от снега и льда.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю