Детей успели вывести из горящей школы в Горно-Алтайске

Здание вечерней школы в Горно-Алтайске значительно пострадало в результате пожара. Деревянное двухэтажное здание находится на ул. Бориса Головина 6.

Пожар начался сегодня утром. Из здания сразу эвакуировали 102 человека, включая 80 детей. Сам пожар удалось локализовать на площади 1 тыс. кв. м. По данным главного управления МЧС по Республике Алтай, в тушении приняли участие в общей сложности 88 человек и 21 единица техники.

Как сообщили в правительстве Республики Алтай, скорее всего, причиной ЧП стало нарушение требований безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Плановая проверка органами государственного пожарного надзора проводилась в марте 2019 года и не выявила таких нарушений.

Всего в этой школе обучается около 200 человек. Из-за пожара эвакуированных детей разместили в находящемся рядом здании музея.

«Пока не принято решение о восстановлении или строительстве нового здания, учащиеся вечерней школы продолжат обучение в помещениях других образовательных учреждений города», – дал распоряжение глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Алтай