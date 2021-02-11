Бывший министр Республики Алтай получил три года условно

В Горно-Алтайском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Евгения Ларина. Он признан виновным по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

«Суд … приговорил Ларина Е. В. к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года», - говорится в сообщении на сайте суда.

Согласно материалам дела, чиновник приобрел на средства, выделенные министерству на приобретение лесопожарной техники, новый автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 6,1 млн руб. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

Евгений Ларин был назначен министром природных ресурсов, экологии и имущественных отношений в 2018 году. Тогда Республику Алтай возглавлял Александр Бердников. Правительство он покинул после того, как его новый состав сформировал Олег Хорохордин, победивший на выборах главы региона в сентябре 2019 года.