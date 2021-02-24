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В Республике Алтай загорелся торговый центр

Главная Происшествия
Барнаул
12:06 24 Февраля 2021
пожар, торговый, центр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Горно-Алтайске горит «Ткацкий-1». Это один из крупнейших торговых центров Республики Алтай.

«На тушение пожара, площадь которого сейчас составляет 1 тыс. кв. м, задействовано максимальное количество сил и средств - две пожарные части Горно-Алтайска и пожарная часть Маймы», - сообщил ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Республике Алтай.

Находившиеся в здании люди смогли эвакуироваться самостоятельно. Некоторым из них пришлось выпрыгивать из окон. Пострадавших нет.

Как писали Sibnovosti.ru, 10 февраля в Горно-Алтайске тушили пожар в вечерней школе, расположенной на ул. Бориса Головина. Деревянное двухэтажное здание было построено в 1934 году.

Фото: страница главного управления МЧС по Республике Алтай в соцсети «ВКонтакте»

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