СМИ: задержан министр здравоохранения Республики Алтай

В Республике Алтай задержан министр здравоохранения Сергей Коваленко. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По данным источника, министр находится в следственном управлении СКР по Республике Алтай. Ожидается, что ему предъявят обвинение во взяточничестве при закупке медицинских изделий. Официального сообщения о задержании на сайте ведомства пока нет.

Как писали Sibnovosti.ru, Сергей Коваленко вошел в состав республиканского правительства в декабре 2019 года. До этого он работал главным врачом Майминской районной больницы.

Напомним, в декабре прошлого года была арестована экс-министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева. Она является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Фото: сайт министерства здравоохранения Республики Алтай