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Министра здравоохранения Республики Алтай подозревают во взяточничестве

Главная Происшествия
Барнаул
08:57 11 Марта 2021
министр, взятка, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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Министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова подозревают в получении взяток в крупном и особо крупном размере в составе организованной группы (п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Они задержаны.

О возбуждении сразу нескольких уголовных дел сообщили в следственном управлении СКР по Республике Алтай. По предварительным данным следствия, преступления были совершены с марта 2020 года по февраль 2021-го.

«… Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков, являясь должностными лицами, действуя в составе организованной группы, неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах на общую сумму порядка 4,6 млн руб.», - сообщили в ведомстве.

Средства якобы передавались, в частности, в качестве вознаграждения за заключение госконтрактов на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для системы здравоохранения республики. Как уточнили в следственном управлении, уголовные дела о даче взятки возбуждены и в отношении руководителей трех коммерческих организаций. 

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Алтай

 

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