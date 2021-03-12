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У учеников барнаульской школы диагностировали заболевание желудочно-кишечного тракта

Главная Происшествия
Барнаул
09:19 12 Марта 2021
школа, заболевание, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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У нескольких учеников старших классов школы №128 в Барнауле диагностировали заболевание желудочно-кишечного тракта. Причину заболевания устанавливают специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Всего заболело 10 учеников 10-х и 11-х классов. Среди симптомов рвота, расстройство желудка, высокая температура.

«Специалисты управления незамедлительно выехали в школу для проведения эпидемиологического расследования. На месте произведен отбор проб для лабораторных исследований: вода, смывы с поверхностей, продукты, биоматериал у персонала пищеблока», - говорится о принятых мерах на сайте управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Ведомство выдало школе предписание о проведении противоэпидемических мероприятий и приостановке образовательного процесса на 12-13 марта для дезинфекции и установления причин заболеваемости. Проверку обстоятельств происшедшего проводит и следственное управление СКР по Алтайскому краю.

Как писали Sibnovosti.ru, в Красноярске салатами в столовых отравились 114 детей 27 школ Советского и Октябрьского районов. Возбуждено несколько уголовных дел.

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