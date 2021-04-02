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Проблемы представителя алтайского губернатора в заксобрании начались в детсаду

Главная Происшествия
Барнаул
09:52 2 Апреля 2021
уголовное, скр, мошенничество
Автор: Sibnovosti.ru
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Следственное управление СКР по Алтайскому краю официально подтвердило возбуждение уголовного дела в отношении представителя губернатора и правительства региона в краевом законодательном собрании Стеллы Штань. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

События, которые легли в основу уголовного дела, произошли в декабре 2015 года. Тогда, по версии следствия, директор частного детского сада Happy Baby и Стелла Штань «обеспечили изготовление и предоставление в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивных документов купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой». В результате, указывается в пресс-релизе следственного управления СКР по Алтайскому краю, они незаконно получили 14 млн руб. в виде субсидии.

Директору детсада также предъявлено обвинение.

По данным официального сайта Алтайского края, в конце 2015 года Стелла Штань являлась депутатом заксобрания, где занимала пост заместителя председателя комитета по местному самоуправлению.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю

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