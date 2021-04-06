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Из барнаульского дома выселили жильцов из-за угрозы обрушения

Главная Происшествия
Барнаул
12:05 6 Апреля 2021
дом, жильцы, обрушение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Барнауле пришлось срочно эвакуировать жильцов из многоквартирного дома. Причиной стало возможное обрушение здания.

Двухэтажный дом на 24 квартиры расположен по адресу ул. 1я Западная, 51. Он был признан аварийным в 2019 году. Сигнал о том, что здание может рухнуть, поступило вчера поздно вечером.  

«Дом отключен от газоснабжения и электроснабжения. Все жильцы эвакуированы (55 человек), пострадавших нет. Совместно с проектной организацией комитет ЖКХ ведет обследование конструкций дома», - сообщил официальный сайт столицы Алтайского края.

По данным муниципальных властей, четыре человека были временно эвакуированы в пункт временного размещения на ул. Тимуровской. Еще четверо разместились в краевом кризисном центре для женщин. Остальные поселились у родственников.

Следственное управление СКР по Алтайскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту угрозы обрушения дома в Барнауле.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале 2020 года в Барнауле пришлось ускорить переселение жильцов из двухэтажного дома на ул. 1-й Западной, 49а. На несущих конструкциях здания образовались новые трещины.

Фото: официальный сайт Барнаула

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