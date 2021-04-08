Кирпич не выдержал: рухнула стена аварийного дома в Барнауле

В Барнауле очередная проблема с аварийным жильем. На этот раз обрушилась кирпичная кладка наружной стены жилого дома на ул. Советской Армии, 54.

Обрушение произошло вчера. В доме 1954 года насчитывается 31 квартира. Он был признан аварийным еще в 2013 году.

«3 апреля специализированной организацией ООО «Земстройпроект» с участием представителей администрации района, сотрудников отдела полиции, комитета жилищно-коммунального хозяйства проведены работы по обследованию здания на предмет его дальнейшей эксплуатации. В связи с тем, что дом находится в аварийном состоянии, его жителям вручены уведомления о возможности их переселения в маневренный фонд», - отметили в мэрии столицы Алтайского края.

По данным официального сайта Барнаула, пострадавших в результате инцидента нет. Жителей дома эвакуировали, в том числе, в пункт временного размещения на базе детско-юношеской спортивной школы №6.

Сегодня следственное управление СКР по Алтайскому краю сообщило возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц комитета ЖКХ Барнаула.

«До 2015 года были установлены сроки отселения физических лиц из многоквартирного дома. Однако чиновниками комитета ЖКХ города мер по расселению людей и реализации полномочий по назначению временной управляющей компании принято не было. В апреле этого года в аварийном доме произошло частичное разрушение наружной стены, что повлекло угрозу обрушения кровли и эвакуацию жильцов», - подчеркнули в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, 5 апреля пришлось срочно эвакуировать жильцов из другого аварийного дома в Барнауле – на ул. 1-я Западная, 51. Вчера городской комитет ЖКХ выдал им ключи от четырех квартир в маневренном фонде.

Фото: официальный сайт Барнаула