8 апреля
Барнаул
погода -4 °C
77.77
 
€ 92.33
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Кирпич не выдержал: рухнула стена аварийного дома в Барнауле

Главная Происшествия
Барнаул
11:44 8 Апреля 2021
дом, обрушение, жильцы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Барнауле очередная проблема с аварийным жильем. На этот раз обрушилась кирпичная кладка наружной стены жилого дома на ул. Советской Армии, 54.

Обрушение произошло вчера. В доме 1954 года насчитывается 31 квартира. Он был признан аварийным еще в 2013 году.

«3 апреля специализированной организацией ООО «Земстройпроект» с участием представителей администрации района, сотрудников отдела полиции, комитета жилищно-коммунального хозяйства проведены работы по обследованию здания на предмет его дальнейшей эксплуатации. В связи с тем, что дом находится в аварийном состоянии, его жителям вручены уведомления о возможности их переселения в маневренный фонд», - отметили в мэрии столицы Алтайского края.

По данным официального сайта Барнаула, пострадавших в результате инцидента нет. Жителей дома эвакуировали, в том числе, в пункт временного размещения на базе детско-юношеской спортивной школы №6.

Сегодня следственное управление СКР по Алтайскому краю сообщило возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц комитета ЖКХ Барнаула.

«До 2015 года были установлены сроки отселения физических лиц из многоквартирного дома. Однако чиновниками комитета ЖКХ города мер по расселению людей и реализации полномочий по назначению временной управляющей компании принято не было. В апреле этого года в аварийном доме произошло частичное разрушение наружной стены, что повлекло угрозу обрушения кровли и эвакуацию жильцов», - подчеркнули в ведомстве.

Как писали Sibnovosti.ru, 5 апреля пришлось срочно эвакуировать жильцов из другого аварийного дома в Барнауле – на ул. 1-я Западная, 51. Вчера городской комитет ЖКХ выдал им ключи от четырех квартир в маневренном фонде.

Фото: официальный сайт Барнаула

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Из барнаульского дома выселили жильцов из-за угрозы обрушения

Из барнаульского дома выселили жильцов из-за угрозы обрушения

6 Апреля 2021 г.
Дом был признан аварийным в 2019 году
Новости Барнаула: Проблемы представителя алтайского губернатора в заксобрании начались в детсаду

Проблемы представителя алтайского губернатора в заксобрании начались в детсаду

2 Апреля 2021 г.
Стелле Штань предъявлено обвинение в мошенничестве
Новости Барнаула: Источник: задержана представитель алтайского губернатора в краевом заксобрании

Источник: задержана представитель алтайского губернатора в краевом заксобрании

1 Апреля 2021 г.
Стелла Штань занимает эту должность с 2018 года
Новости Барнаула: У учеников барнаульской школы диагностировали заболевание желудочно-кишечного тракта

У учеников барнаульской школы диагностировали заболевание желудочно-кишечного тракта

12 Марта 2021 г.
Занятия в ней приостановлены
Новости Барнаула: Министра здравоохранения Республики Алтай подозревают во взяточничестве

Министра здравоохранения Республики Алтай подозревают во взяточничестве

11 Марта 2021 г.
Задержаны Сергей Коваленко и его помощник
Новости Барнаула: СМИ: задержан министр здравоохранения Республики Алтай

СМИ: задержан министр здравоохранения Республики Алтай

10 Марта 2021 г.
Сергей Коваленко находится в региональном следственном управлении СКР
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Мэр Бийска решил еще поработать

Мэр Бийска решил еще поработать

3 Апреля 2021 г.
Александр Студеникин отозвал свое заявление об уходе в отставку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru