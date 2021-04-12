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Подтопления зарегистрированы в девяти районах Алтайского края

Главная Происшествия
Барнаул
09:45 12 Апреля 2021
подтопление, мчс, район
Автор: Sibnovosti.ru
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К вечеру 11 апреля в Алтайском крае подтопления были зарегистрированы в 17 населенных пунктах. Они расположены в девяти районах.

«В готовности к развертыванию находятся семь пунктов временного размещения. Установлены водоналивные дамбы на прибрежной территории в населенном пункте Карпова-2 Краснощековского района, в готовности к установке восемь комплектов в селе Белоглазово Шипуновского района», - сообщили о принятых мерах в главном управлении МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, спасательный центр МЧС России (40 человек и 14 единиц техники) передислоцирован в Бйиский и Краснощековский районы.

Вчера спасатели оказали помощь рыбакам на Склюихинском водохранилище.

«Группа рыбаков отправилась за уловом на водохранилище. Когда они попытались вернуться к оставленным неподалеку автомобилям, выяснилось, что уровень воды повысился, дорога подтоплена из-за резкого притока талой воды, причем довольно сильно», - рассказал руководитель патрульной группы №6 Денис Грачев.

Фото: официальный сайт Алтайского края

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