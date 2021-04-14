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Гостевой дом сгорел на алтайском курорте

Главная Происшествия
Барнаул
09:02 14 Апреля 2021
пожар, дом, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупный пожар произошел вчера в курортном селе Манжерок в Республике Алтай. Сгорел один из гостевых домов.

Деревянное двухэтажное здание располагалось на ул. Береговой. Пожар случился вечером, и огонь распространился на соседний деревянный дом. Общая площадь пожара составила 400 кв. м.

По данным главного управления МЧС по Республике Алтай, в тушении приняли участие 32 сотрудника пожарных частей и девять пожарных автомобилей. В результате два соседних здания удалось отстоять.

Прокуратура региона сообщила о проведении проверки по факту возгорания.

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года сгорело здание турбазы в Алтайском районе соседнего Алтайского края.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Алтай

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