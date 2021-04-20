В Барнауле закрыли дорогу к острову на Оби

Власти Барнаула закрыли дорогу, ведущую к острову Шубинский на Оби. Решение принято в связи с подъемом воды в реке.

По данным официального сайта столицы Алтайского края, уровень воды в Оби вчера достиг отметки 471 сантиметр над нулем водомерного столба. Движение транспорта временно ограничено от ул. Якорной до дороги, идущей от ул. Матросской. В настоящее время транспорт отправляется по понтонному мосту.

Согласно сообщению правительства Алтайского края, из-за активного таяния снега резко поднялась вода в реке Солоновке. В результате была размыта трасса Аксеново - Антипино - Бураново.

В регионе установилась прохладная и ветреная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега.

В Томске ледоход на Томи отрезал от «большой земли» островов, на котором остались несколько собак. Их эвакуировали сотрудники областной поисково-спасательной службы.

Фото: официальный сайт Барнаула