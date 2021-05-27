Алтайский депутат попал в больницу после ДТП

В числе пострадавших во вчерашнем ДТП в Алтайском крае оказался гендиректор «Бочкаревского пивоваренного завода» и депутат законодательного собрания региона Вадим Смагин. Авария произошла на 225-м км автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

По данным главного управления МВД России по Алтайскому краю, на трассе на территории Первомайского района столкнулись Mitsubishi Outlander и Land Rover.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Mitsubishi Outlander, женщина 1983 года рождения, скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении краевого главка полиции.

Как уточнили ТАСС в компании «Бочкари», «Вадим Петрович и его водитель находятся на лечении в одной из больниц Барнаула». Информагентству также сообщили, что Вадим Смагин ехали в Барнаул, где депутат должен был участвовать в заседаниях фракции «Единой России» и аграрного комитета заксобрания.

Как писали Sibnovosti.ru, зимой 2021 года в аварию на трассе Барнаул – Бийск попали министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капстроительства и ресурсного обеспечения ведомства Федор Зыков. От травм Галина Кубрина скончалась в больнице.

Фото: страница «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте»