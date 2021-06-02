Завершено расследование уголовного дела алтайского экс-министра

В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра образования и науки региона. Он обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Эпизод уголовного дела относится к 2019 году. По версии следствия, обвиняемый, тогда занимавший пост министра, дал директору «Республиканскому центру туризма, отдыха и оздоровления» незаконное указание организовать за счет учреждения работу поста спасателей на пляже Манжерокского озера.

«В результате преступных действий обвиняемого указанному автономному учреждению причинен материальный ущерб в размере 1,1 млн руб.», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Республике Алтай.

В ведомстве также отметили, что экс-министр свою вину не признал. Его фамилия в пресс-релизе не указывается. По данным местных СМИ, речь идет об Алексее Бондаренко, покинувшем пост министра в 2019 году. Тогда сообщалось, что он ушел в отставку по собственному желанию и вернулся в Горно-Алтайский государственный университет.

Как писали Sibnovosti.ru, весной этого года фигурантом уголовного дела о взяточничестве стал министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко. Он был отправлен в отставку.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Алтай