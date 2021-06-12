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Экс-министра транспорта Алтайского края отправили под домашний арест

Главная Происшествия
Барнаул
14:47 12 Июня 2021
коррупция, взятка, алтай, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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Экс-министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева отправили под домашний арест. Такое решение принял Октябрьский суд Барнаула. Его подозревают в получении взятки в пять миллионов рублей.

Как пишет ТАСС, бывший министр транспорта Алтайского края был задержан в Москве в одной из своих квартир. Следователи располагают данными, что Дементьев получил деньги от компании, занимающейся дорожной разметкой. В ответ тогда еще министр обещал победу в конкурсе и беспроблемную приемку работ.

В должности фигурант уголовного дела проработал с осени 2018 года по май года нынешнего.

 

фото: Анна Зайкова, altapress.ru

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