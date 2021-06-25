Трое местных жителей пропали в Республике Алтай

В Республике Алтай идет поиск трех местных жителей. Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Двое мужчин и женщина бесследно пропали в Улаганском районе региона. На ВАЗ 2107 они выехали из села Улаган 2 июня. Автомобиль двигался в направлении села Балыкча.

По данным ведомства, в ходе поисков водолазы работают на реке Чулышман вдоль автодороги между селами Коо и Балыкча.

По данным ведомства, в ходе поисков водолазы работают на Чулышмане вдоль автодороги между селами Коо и Балыкча.

23 июня сотрудники главного управления МЧС по Республике Алтай на вертолете эвакуировали туриста из района Мультинских озер. Жителя Петропавловска-Камчатского, разрубившего себя топором сухожилие на ноге, доставили в больницу села Усть-Кокса.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Алтай