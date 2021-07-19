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Две иномарки столкнулись на «Чуйском тракте» в Алтайском крае

Главная Происшествия
Барнаул
10:03 19 Июля 2021
погиб, дтп, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае участились ДТП с человеческими жертвами. Очередное произошло в минувшее воскресенье в Троицком районе региона.

На 275-м км федеральной автодороги «Чуйский тракт» столкнулись Toyota Camry и Hyundai Creta. По предварительным данным, водитель первой из этих иномарок не справился с управлением.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три пассажира автомобиля «Тойота Камри»: мужчина - 1969 года рождения, женщина - 1999 года рождения и девочка - 2012 года рождения», - говорится в сообщении главного управления МВД России по Алтайскому краю.

В Троицкую центральную районную больницу было доставлено несколько человек. В том числе, трое детей из Hyundai Creta.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце июня три человека погибли в результате ДТП на территории Михайловского района Алтайского края. Тогда на трассе столкнулись два легковых автомобиля. В середине июля два человека погибли в результате аварии у села Романово.

Фото: сайт главного управления МВД России по Алтайскому краю

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