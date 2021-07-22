Бывшего заместителя гендиректора «Горно-Алтайского ЖКХ» подозревают во взяточничестве

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя гендиректора АО «Горно-Алтайское жилищно-коммунальное хозяйство». Оно расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере).

Фамилия фигуранта уголовного дела в сообщении следственного управления СКР по Республике Алтай не называется. Но указывается, что заместителем гендиректора горно-алтайской компании он работал с 2014 по апрель 2021 года. Взятку, по версии следствия, топ-менеджер получил от одного из предпринимателей. Сумма в размере более 1 млн руб. была передана «за внесение изменений в узлы приборов учета потребляемой тепловой энергии и занижение показателей фактического объема потребленной тепловой энергии».

Подозреваемый заключен под стражу. Уголовное дело в отношении взяткодателей возбуждено по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере).

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Алтай