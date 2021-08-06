Новосибирскую туристку эвакуировали из алтайских гор

Красноярские и алтайские спасатели эвакуировали из района Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай новосибирскую туристку. Она повредила ногу и не могла передвигаться самостоятельно.

Женщина находилась в составе незарегистрированной туристической группы из четырех человек. Инцидент произошел 3 августа. Татьяна поскользнулась при переходе речки и сильно вывихнула стопу. На следующее утро ее супруг добрался до места, где имелась мобильная связь, и сообщил спасателям о происшествии.

«4 августа по направлению к месту происшествия убыла группа спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда в количестве четырех человек. 5 августа из Красноярска вылетел вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. По пути пилоты подобрали спасателей…», - рассказали о поисковой операции в главном управлении МЧС по Республике Алтай.

В итоге пострадавшую доставили в Горно-Алтайск, где передали медикам.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле на Алтае погиб новосибирский турист. Он попал под камнепад на хребте Актру.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Алтай