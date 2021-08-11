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Шахтера завалило при обрушении породы на алтайской шахте

Главная Происшествия
Барнаул
11:23 11 Августа 2021
шахта, погиб, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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Шахтер погиб в Змеиногорском районе Алтайского края. Авария на шахте произошла 10 августа.

В одной из штолен предприятия обрушилась горная порода. 29-летний шахтер получил травмы и скончался. Как сообщили в следственном управлении СКР по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Название предприятия в пресс-релизе ведомстве не указывается. В главном управлении МЧС по Алтайскому краю уточнили, что речь идет о Корбалихинском руднике. По данным спасателей, обрушение произошло на глубине 420 м. При этом из аварийного участка выведены три человека.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю

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