На Алтае три человека погибли после употребления алкоголя

Три человека скончались в Алтайском крае от употребления суррогатного алкоголя. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Случаи гибели людей после употребления алкоголя были зарегистрированы в одном из сел Усть-Калманского района и в столице края – Барнауле. В селе местные жители вечером 8 августа отмечали день рождения одного из них. Алкогольный напиток для этого они приобрели в Барнауле.

«На следующий день несколько человек были госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается медицинская помощь. Одна из женщин, спустя непродолжительное время, скончалась», - рассказали в следственном управлении.

В самом Барнауле после употребления спиртосодержащей жидкости скончались два молодых человека.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление «Боярышником», в результате которого умерли 76 человек. В жидкости содержался метиловый спирт.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю