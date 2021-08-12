12 августа
Барнаул
погода +23 °C
73.57
 
€ 86.35
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

На Алтае три человека погибли после употребления алкоголя

Главная Происшествия
Барнаул
13:27 12 Августа 2021
скр, погиб, алкоголь
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Три человека скончались в Алтайском крае от употребления суррогатного алкоголя. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности, повлекшее смерть двух  и более лиц).

Случаи гибели людей после употребления алкоголя были зарегистрированы в одном из сел Усть-Калманского района и в столице края – Барнауле. В селе местные жители вечером 8 августа отмечали день рождения одного из них. Алкогольный напиток для этого они приобрели в Барнауле.

«На следующий день несколько человек были госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается медицинская помощь. Одна из женщин, спустя непродолжительное время, скончалась», - рассказали в следственном управлении.

В самом Барнауле после употребления спиртосодержащей жидкости скончались два молодых человека.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление «Боярышником», в результате которого умерли 76 человек. В жидкости содержался метиловый спирт.

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Шахтера завалило при обрушении породы на алтайской шахте

Шахтера завалило при обрушении породы на алтайской шахте

11 Августа 2021 г.
Три человека вышли на поверхность
Новости Барнаула: Новосибирскую туристку эвакуировали из алтайских гор

Новосибирскую туристку эвакуировали из алтайских гор

6 Августа 2021 г.
Она повредила ногу
Новости Барнаула: Мужчина на Алтае удерживал девочку в подвале

Мужчина на Алтае удерживал девочку в подвале

3 Августа 2021 г.
Ребенок вернулся домой
Новости Барнаула: Два человека госпитализированы после взрыва газа в барнаульском доме

Два человека госпитализированы после взрыва газа в барнаульском доме

28 Июля 2021 г.
В районе введен режим локальной ЧС
Новости Барнаула: На Алтае предъявлено обвинение в убийстве полицейского

На Алтае предъявлено обвинение в убийстве полицейского

23 Июля 2021 г.
Преступление произошло 14 июля
Новости Барнаула: Бывшего заместителя гендиректора «Горно-Алтайского ЖКХ» подозревают во взяточничестве

Бывшего заместителя гендиректора «Горно-Алтайского ЖКХ» подозревают во взяточничестве

22 Июля 2021 г.
По данным следствия, сумма взяток превысила 1 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Проект строительства железной дороги в Китай вызвал критику на Алтае

Проект строительства железной дороги в Китай вызвал критику на Алтае

9 Августа 2021 г.
Один из вариантов ветки начинается в Бийске
Новости Барнаула: Барнаульские футболисты поднялись на третье место в своей группе ФНЛ-2

Барнаульские футболисты поднялись на третье место в своей группе ФНЛ-2

9 Августа 2021 г.
Сибирские команды провели очередные матчи
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru