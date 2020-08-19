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Глава Республики Алтай: «Идет подбор кандидатуры из числа коренного населения»

Главная Политика
Барнаул
16:01 19 Августа 2020
вице-премьер, глава, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
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Должность первого вице-премьера по внутренней политике в правительстве Республики Алтай сохранится. Ее, скорее всего, займет представитель коренного населения, следует из сообщения официального сайта  региона.

Этот вопрос обсуждался в ходе встречи главы Республики Алтай Олега Хорохордина со спикером госсобрания – эл курултая Владимиром Тюлентиным. Отчет о ее итогах опубликован на сайтах обеих ветвей республиканской власти.

«О ее упразднении не может быть и речи. В настоящий момент идет подбор кандидатуры из числа коренного населения Республики Алтай. Временно функции первого вице-премьера переданы исполняющему обязанности заместителя председателя правительства», – заверил глава региона.

В ближайшее время кандидатура будет представлена на согласование депутатам госсобрания – эл курултая.

Ранее пост первого вице-премьера занимал Алексей Тюхтенев. Он ушел в отставку в августе, проработав в этой должности менее года. Внеочередная сессия республиканского парламента назначена на 24 августа.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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