Глава Республики Алтай: «Идет подбор кандидатуры из числа коренного населения»

Должность первого вице-премьера по внутренней политике в правительстве Республики Алтай сохранится. Ее, скорее всего, займет представитель коренного населения, следует из сообщения официального сайта региона.

Этот вопрос обсуждался в ходе встречи главы Республики Алтай Олега Хорохордина со спикером госсобрания – эл курултая Владимиром Тюлентиным. Отчет о ее итогах опубликован на сайтах обеих ветвей республиканской власти.

«О ее упразднении не может быть и речи. В настоящий момент идет подбор кандидатуры из числа коренного населения Республики Алтай. Временно функции первого вице-премьера переданы исполняющему обязанности заместителя председателя правительства», – заверил глава региона.

В ближайшее время кандидатура будет представлена на согласование депутатам госсобрания – эл курултая.

Ранее пост первого вице-премьера занимал Алексей Тюхтенев. Он ушел в отставку в августе, проработав в этой должности менее года. Внеочередная сессия республиканского парламента назначена на 24 августа.

Фото: официальный сайт Республики Алтай