Ушел в отставку глава минприроды Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил в отставку министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Попрядухина. В сообщении официального сайта края указывается, что министр оставил свой пост по собственному желанию.

Врио министра назначена Лариса Беребердина. Она занимает пост заместителя министра, начальника управления природных ресурсов и нормирования.

По данным ТАСС, в 2014-2016 годах Владимир Попрядухин работал начальником главного управления природных ресурсов и экологии края. 1 января 2017 года он был назначен и. о. министра природных ресурсов и экологии региона, а спустя примерно год избавился от приставки «и. о.».

Как писали Sibnovosti.ru, в августе ушла в отставку вице-премьер алтайского правительства Ирина Долгова. Затем она стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Фото: официальный сайт Алтайского края