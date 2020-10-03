В Республике Алтай начали формировать Молодежный парламент. Это будет уже шестой созыв. Предыдущий - пятый - был сформирован в 2017 году. Прием предложений от кандидатов в члены парламента продлится до 12 октября, сообщает пресс-служба Эл Курултая.

В состав Молодежного парламента отберут 23 человека: 11 членов парламента будут представлять муниципалитеты, шесть – молодежные общественные организации, пять – политические партии, представленные в Эл Курултае, один человек будет представлять Государственное Собрание.

Документы можно направлять на электронную почту pkobr@yandex.ru, телефон для справок (38822) 2-14-33.

«Надеюсь, что в Молодежный парламент придут люди, которые уже имеют опыт общественной, проектной и практической работы. Деятельность парламента послужит импульсом для сотрудничества молодых людей из разных муниципальных образований и общественных объединений. Соответственно, появится возможность масштабировать идеи на площадке парламента и повышать их уровень до республиканского», - рассказал председатель комитета Госсобрания по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политике Сергей Тимошенский.

фото: правительство Республики Алтай