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Монголия отгородилась от Алтая

Главная Политика
Барнаул
12:22 10 Ноября 2020
пункт, граница, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Монгольская сторона закрыла пункт пропуска Цаган-Нур на границе с Республикой Алтай. Эта мера принята для того, чтобы воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции.

О закрытии пункта пропуска сообщил ТАСС со ссылкой на правительство Горного Алтая. По данным информагентства, в связи с этим временно приостановил работу многосторонний автомобильный пункт пропуска «Ташанта» на российской стороне. Ограничение будет действовать до 23 ноября 2020 года.

Вчера региональный оперативный штаб сообщил о том, что за предыдущие сутки в Республике Алтай зарегистрировано 100 новых случаев коронавирусной инфекции. Их общее количество с начала эпидемии достигло 8 908 при общей численности населения региона около 220 тыс. человек.

Фото: официальный сайт Республики Алтай  

 

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