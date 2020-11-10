Монголия отгородилась от Алтая

Монгольская сторона закрыла пункт пропуска Цаган-Нур на границе с Республикой Алтай. Эта мера принята для того, чтобы воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции.

О закрытии пункта пропуска сообщил ТАСС со ссылкой на правительство Горного Алтая. По данным информагентства, в связи с этим временно приостановил работу многосторонний автомобильный пункт пропуска «Ташанта» на российской стороне. Ограничение будет действовать до 23 ноября 2020 года.

Вчера региональный оперативный штаб сообщил о том, что за предыдущие сутки в Республике Алтай зарегистрировано 100 новых случаев коронавирусной инфекции. Их общее количество с начала эпидемии достигло 8 908 при общей численности населения региона около 220 тыс. человек.

Фото: официальный сайт Республики Алтай