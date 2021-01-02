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Михаила Маргачева вернули в правительство Республики Алтай

Главная Политика
Барнаул
13:55 2 Января 2021
назначение, вице-премьер, район
Автор: Sibnovosti.ru
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Михаил Маргачев вернулся в правительство Республики Алтай. Он назначен и. о. вице-премьера региона.

Указ о назначении глава Горного Алтая Олег Хорохордин подписал в самом конце прошлого года. Об этом сообщил официальный сайт региона.

«После новогодних каникул Михаил Маргачев приступит к работе в качестве руководителя единого аппарата главы и правительства Республики Алтай», - уточнил официальный сайт Чойского района республики.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2016-2018 годы Михаил Маргачев уже работал заместителем председателя алтайского правительства. Он курировал социальный блок.

В начале марта 2018 года Михаила Маргачева назначили (тогда республикой руководил Александр Бердников) и. о. главы Чойского района. Это произошло после того, как его предшественник Александр Борисов оказался фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Врио главы Чойского района назначен Игорь Русских.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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