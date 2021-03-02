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Михаил Мишустин в Алтайском крае посетит школу и завод

Главная Политика
Барнаул
09:42 2 Марта 2021
премьер-министр, поездка, школа
Автор: Sibnovosti.ru
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин посетит сегодня Алтайский край. В плане рабочей поездки – визиты на ряд объектов.

По данным ТАСС, глава правительства посетит среднюю общеобразовательную школу №53, где встретится с педагогами. В школе он, помимо прочего, обсудит с родителями учеников вопрос организации горячего питания.

«Также Мишустин побывает на Алтайском заводе прецизионных изделий. В программе посещения - встреча с представителями промышленности Алтайского края», - сообщило информагентство со ссылкой на пресс-службу федерального правительства.

ТАСС отмечает, что в 2021 году это четвертая поездка Михаила Мишустина в регион с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Вместе с главой правительства в Алтайский край приедут министры Антон Котяков, Сергей Кравцов, Денис Мантуров, Максим Решетников и Антон Силуанов.

Фото: сайт правительства Российской Федерации

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