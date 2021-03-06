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Спикером парламента Республики Алтай избран Артур Кохоев

Главная Политика
Барнаул
15:10 6 Марта 2021
выборы, депутаты, парламент
Автор: Sibnovosti.ru
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Новым спикером госсобрания – эл курултая Республики Алтай стал Артур Кохоев. Его кандидатуру поддержало большинство депутатов парламента региона.

Сессия госсобрания состоялась в минувший четверг. За Артура Кохоева проголосовали 33 депутата из 40.

Новому спикеру 38 лет. Ранее он работал заместителем министра труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай, а в 2017 году был назначен и. о. вице-премьера, руководителя единого аппарата главы и правительства. В госсобрание Артура Кохоева избрали в 2019 году от избирательного округа №2 в Горно-Алтайске. Входит во фракцию «Единой России».

Как писали Sibnovosti.ru, предшественник Артура Кохоева на посту председателя госсобрания Владимир Тюлентин скончался от острой сердечной недостаточности в декабре прошлого года.

Фото: сайт госсобрания – эл курултая Республики Алтай

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