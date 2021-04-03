Мэр Бийска решил еще поработать

Мэр города Бийска Александр Студеникин передумал уходить в отставку. Работу на этом посту он решил продолжить после беседы с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Свою новую позицию Александр Студеникин пояснил в видеообращении. Оно опубликовано на официальном сайте Бийска.

«Мы обсудили сложившуюся ситуацию, обсудили проблемы городского хозяйства, проблемы реализации национальных проектов. Позиция губернатора – все, что обещано, должно быть выполнено. Все, что начато, должно быть завершено», - рассказал мэр о встрече с губернатором.

После нее Александр Студеникин решил отозвать свое заявление о досрочном уходе с поста.

Как писали Sibnovosti.ru, Александр Студеникин возглавил Бийск в 2017 году. В конце марта гордума, заслушав его отчет о работе в прошлом году, признала ее неудовлетворительной. После этого мэр объявил об уходе в отставку.

Фото: официальный сайт Бийска