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Минздраву Республики Алтай нашли руководителя в Алтайском крае

Главная Политика
Барнаул
11:23 16 Апреля 2021
министр, здравоохранение, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Врио министра здравоохранения Республики Алтай назначена Людмила Григоричева. В этом качестве правительству региона ее представил глава Горного Алтая Олег Хорохордин.

Заседание правительства республики прошло вчера.

«Глава региона представил Людмилу Григоричеву, назначенную первым заместителем министра здравоохранения Республики Алтай. По словам Олега Хорохордина, до назначения нового министра в соответствии с положением о министерстве здравоохранения Республики Алтай она будет временно исполнять обязанности руководителя минздрава», - сообщил официальный сайт республики по итогам заседания.

До этого назначения Людмила Григоричева, по данным местных СМИ, работала в соседнем Алтайском крае. В частности, на посту заместителя начальника регионального главного управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее был отправлен в отставку министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко. Он является фигурантом уголовного дела о взяточничестве.

Фото: сайт министерства здравоохранения Республики Алтай

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