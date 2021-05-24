Александр Дементьев покидает правительство Алтайского края

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев уходит в отставку. Он уже написал заявление об увольнении по собственному желанию.

О предстоящей отставке сообщил «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу министерства. Причиной увольнения назван предстоящий переезд чиновника в другой регион.

«Исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управления по транспорту Дмитрий Коровин», - рассказали информагентству.

Согласно информации, размещенной на сайте минтранса, Александр Дементьев возглавлял ведомство с октября 2018 года. Официального сообщения о кадровых изменениях пока нет. На официальном сайте Алтайского края говорится, что 25 мая Александр Дементьев ответит в онлайн-режиме на вопросы о плане работ на краевой сети дорог в 2021 году.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре прошлого года губернатор Алтайского края Виктор Томенко отправил в отставку министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Попрядухина. В сообщении официального сайта края тогда указывалось, что министр оставил свой пост по собственному желанию.

Фото: Антон Федотов/официальный сайт Алтайского края