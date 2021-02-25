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Ученые высчитали возраст алтайского озера

Главная Наука
Барнаул
11:19 25 Февраля 2021
озеро, ученые, возраст
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые установили возраст высокогорного озера Джулукуль. Оно расположено на территории Алтайского государственного заповедника в Республике Алтай.

Исследование в 2020 году проводили специалисты новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН. Его итоги подвели в министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

«Результаты радиоуглеродного датирования образцов керна показали, что озеро существовало уже 14,5 тыс. лет назад и, скорее всего, сформировалось в эпоху последней дегляциации (таяния ледников)», - говорится в сообщении ведомства.

В озере Джулукуль находится исток реки Чулышман, впадающей в Телецкое озеро. Это второе по размеру озеро в Горном Алтае площадью 29,5 кв. км.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ

 

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