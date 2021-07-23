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Скифский меч вернулся в алтайский музей

Главная Наука
Барнаул
12:09 23 Июля 2021
музей, реставрация, оружие
Автор: Sibnovosti.ru
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Меч скифской эпохи вернулся в Государственный музей литературы, искусства и литературы Алтая в Барнауле. После реставрации его вновь можно увидеть в постоянной экспозиции «Культура древних народов Алтая».

Древнее холодное оружие обновили в Москве в мастерской реставрации металла Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. Грабаря. Работы шли около 10 месяцев.

«Были устранены деформации, удалены продукты коррозии и поверхностные загрязнения, произведена консервация», - привел сайт министерства культуры Алтайского края комментарий директора музея Игоря Короткова.

Меч датируется VI-V веками до н. э. Он был найден на пашне возле села Ключи. Навершие выполнено в виде парных голов грифонов, а рукоять декорирована золотой проволокой.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году при раскопках скифского кургана Туннуг в Республике Тува были сделаны интересные находки – две стелы с необычным символическим изображением человека.

Фото: сайт министерства культуры Алтайского края

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