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Судьба Красных ворот вызвала тревогу у алтайских депутатов

Главная Общество
Барнаул
18:53 1 Сентября 2020
достопримечательности, депутаты, дорога
Автор: Sibnovosti.ru
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Реконструкция дороги у Красных ворот вызвала беспокойство у совета Улаганского района Республики Алтай. Депутаты опасаются, что одна из главных природных достопримечательностей может пострадать.

Об этом сообщил сайт госсобрания – эл курултая Республики Алтай со ссылкой на заместителя председателя комитета по экономической, финансовой и налоговой политике республиканского парламента Асета Заргумарова. Он побывал на сессии улаганского райсовета.  

«Избранники народа передали опасения земляков, что производимые, по этому случаю, взрывные работы могут повлиять на внешний облик памятника природа. В связи с этим, было принято решение обратиться к генподрядчику «Горно-Алтайавтодору» с предложением познакомить их с макетом, который бы визуально показал, что будет с Красными воротами, после проведения реконструкции», -привела пресс-служба госсобрания слова депутата.

Красные ворота - узкий проход между отвесными скалами с красным оттенком. Он находится в долине реки Чибитка у села Акташ. Через Красные ворота проходит Улаганский тракт, по которому можно доехать из Акташа в Улаган.

«На сегодняшний день идет ремонт дороги Акташ-Улаган с 1 по 13 км, с 14 по 17 августа продолжится ремонт дороги до 24 км», - сообщал официальный сайт Улаганского района в середине августа.

Фото: gotoaltay.ru

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