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Сотрудники больницы в Алтайском крае заразились коронавирусом

Главная Общество
Барнаул
18:20 2 Сентября 2020
вирус, больница, закрытие
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае закрыли стационар КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск», передает «Общественное телевидение России». Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, там выявили 24 случая заражения коронавирусом.

Все заболевшие являются сотрудникам медучреждения. Врачи и медсестры сдали тест на наличие инфекции.

Сейчас проверяют пациентов стационара, в первую очередь тех, кого готовят к выписке. Поликлиника, роддом и другие отделения больницы продолжают работу.

На сайте больницы указывается, что стационарная помощь оказывается по 14 направлениями. Общее число коек – около 700.

Как писали Sibnovosti.ru, из-за повторной вспышки болезни в конце июля вновь ввели карантин в здании КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» на ул. Никитина в Барнауле. 

Фото: сайт КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск»

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