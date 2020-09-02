Сотрудники больницы в Алтайском крае заразились коронавирусом

В Алтайском крае закрыли стационар КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск», передает «Общественное телевидение России». Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, там выявили 24 случая заражения коронавирусом.

Все заболевшие являются сотрудникам медучреждения. Врачи и медсестры сдали тест на наличие инфекции.

Сейчас проверяют пациентов стационара, в первую очередь тех, кого готовят к выписке. Поликлиника, роддом и другие отделения больницы продолжают работу.

На сайте больницы указывается, что стационарная помощь оказывается по 14 направлениями. Общее число коек – около 700.

Как писали Sibnovosti.ru, из-за повторной вспышки болезни в конце июля вновь ввели карантин в здании КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» на ул. Никитина в Барнауле.

Фото: сайт КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск»