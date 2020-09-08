Дорожные строители в Горном Алтае обойдут Красные ворота

В ходе ремонта автомобильной дороги Акташ – Улаган в Республике Алтай на одном из участков построят альтернативный проезд. Это будет сделано для того, чтобы не повредить Красные ворота – известный памятник природы.

«Горно-Алтайавтодор» учел мнения местных жителей, которые опасались за внешний облик памятника природы, который мог пострадать в ходе взрывных работ… Было принято решение сохранить достопримечательность Улаганского района для будущих поколений и проложить альтернативный объезд», - говорится в сообщении официального сайта региона.

Красные ворота - узкий проход между отвесными скалами с красным оттенком. Он находится в долине реки Чибитка у села Акташ. Через Красные ворота проходит Улаганский тракт, по которому можно доехать из Акташа в Улаган. Но существующая здесь однополосная дорога, не позволяет походить длинномерным транспортным средствам.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе беспокойство в связи с ремонтными работами у Красный ворот высказали депутаты совета Улаганского района. По данным республиканских властей, ремонт автодороги начнется в 2022 году, и до конца 2023-го дорогу от Акташа до Улагана планируется полностью заасфальтировать.

Фото: официальный сайт Республики Алтай