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Барнаул позволил себе юбилей

Главная Общество
Барнаул
18:37 21 Сентября 2020
день, город, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
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В Барнауле в минувшие выходные отметили 290-летие города. Массовые мероприятия решили провести, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку. В программу праздника вошли выставка бронетанковой техники, фестиваль национальных культур, парад судов на Оби, выборы «Мисс Барнаул-2020» и т. д. Апогеем Дня города стала 30-минутная программа авиационной группы  «Стрижи», которую, по данным официального сайта Барнаула, посмотрели около 200 тыс. человек.

Фото: Анна Дедова, Михаил Литвинов и Антон Червяков / официальный сайт Алтайского края; официальный сайт Барнаула

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