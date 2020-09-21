Барнаул позволил себе юбилей

В Барнауле в минувшие выходные отметили 290-летие города. Массовые мероприятия решили провести, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку. В программу праздника вошли выставка бронетанковой техники, фестиваль национальных культур, парад судов на Оби, выборы «Мисс Барнаул-2020» и т. д. Апогеем Дня города стала 30-минутная программа авиационной группы «Стрижи», которую, по данным официального сайта Барнаула, посмотрели около 200 тыс. человек.

Фото: Анна Дедова, Михаил Литвинов и Антон Червяков / официальный сайт Алтайского края; официальный сайт Барнаула