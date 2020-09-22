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Губернатор Алтайского края заболел коронавирусом

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Барнаул
12:22 22 Сентября 2020
губернатор, вирус, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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С сегодняшнего дня губернатора Алтайского края Виктор Томенко работает из дома. У главы региона выявили COVID-19.

«Работа по руководству правительством края организована в дистанционном режиме. Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти», - говорится в сообщении официального сайта Алтайского края.

Отмечается также, что отменены все мероприятия с его личным участием, как минимум, на ближайшие 10 дней. Виктору Томенко уже приходилось некоторое время работать в режиме самоизоляции после того, как в июне коронавирусом заразились несколько человек в аппарате краевого правительства.

В минувшие выходные губернатор принял участие в мероприятиях, посвященных 290-летию Барнаула.

Фото: Антон Червяков/официальный сайт Алтайского края

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