Губернатор Алтайского края заболел коронавирусом

С сегодняшнего дня губернатора Алтайского края Виктор Томенко работает из дома. У главы региона выявили COVID-19.

«Работа по руководству правительством края организована в дистанционном режиме. Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти», - говорится в сообщении официального сайта Алтайского края.

Отмечается также, что отменены все мероприятия с его личным участием, как минимум, на ближайшие 10 дней. Виктору Томенко уже приходилось некоторое время работать в режиме самоизоляции после того, как в июне коронавирусом заразились несколько человек в аппарате краевого правительства.

В минувшие выходные губернатор принял участие в мероприятиях, посвященных 290-летию Барнаула.

Фото: Антон Червяков/официальный сайт Алтайского края